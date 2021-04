Défaite cuisante des Canadiens | «Il y a une tonne de choses qu’on n’a pas faite correctement!» -Jake Evans

«On perd beaucoup trop de temps dans notre zone et on doit former un bloc de cinq et se porter en attaque. On doit être plus rapide et efficace dès le début de la possession de la rondelle et on doit reprendre possession plus rapidement quand on perd la rondelle. C’est un casse-tête important, mais on ne peut pas seulement jouer d’un seul côté. […] On s’attend à une meilleure réaction de nos joueurs et on va prendre les moyens nécessaires pour y parvenir. Il ne reste qu’un mois à la saison et on veut avoir une bonne fin de saison et être plus constant dans notre façon de faire les choses. Comme je l’ai dit, tout le monde a à cœur le succès de l’équipe et on va faire ce qu’il faut pour aller dans la bonne direction.»