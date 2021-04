CF Montréal | «Je m’attends à un début de saison difficile et assez particulier»

«Quand tu joues un match de soccer, c’est pour gagner. Peu importe ce qu’on dit dans l’équipe. C’est donc une contre-performance, mais je la prends avec des pincettes. Il faut dire qu’on n’a pas tout vu du match. […] Ça va prendre du temps. Cette équipe a changé d’identité dernièrement (changement de nom et de logo). Elle a perdu aussi son entraîneur (Thierry Henry est parti en Europe). Le groupe est scindé en deux en raison de l’arrivée de nombreux nouveaux visages. En plus, des joueurs étaient partis jouer dans leur équipe nationale, à droite et à gauche. Je m’attends à un début de saison difficile et assez particulier de la part du club. Si le CF Montréal parvient à avoir une fiche équilibrée au bout d’une dizaine de matchs, je pense que l’équipe s’en sortira bien.»