«Si tu enlèves les trois cadeaux qu'on a fait en première période... » -Dominique Ducharme

Indiscutablement, l’entraîneur ne blâmait pas que le gardien Jake Allen qui s’était flagellé sur la place publique quelques minutes plus tôt.

Sur le premier but, Jonathan Drouin et Joel Edmundson se sont faire battre de vitesse, sur le second, Victor Mete n’a pas fait le poids face à Trevor Lewis et un revirement commis par Jeff Petry a complété le tiercé gagnant pour les Jets.

« C’est trois jeux qu’on aurait dû contrôler », a conclu Ducharme.

L’entraîneur a cloué Mete au banc lors d’une troisième période disputée essentiellement avec cinq défenseurs. Les longues présences de Mete et d’Alexander Romanov dans la rencontre ont eu une incidence sur le temps de glace d’autres joueurs, comme Corey Perry.