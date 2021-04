Il y a des joueurs qui peuvent jouer aussi bien à l’aile droite qu’à l’aile gauche, mais il arrive que certains d’entre eux soient plus à l’aise d’un côté que de l’autre.

Selon Dany Dubé, c’est le cas de Tyler Tofffoli.

Toffoli, qui a inscrit 19 buts jusqu’ici, en a compté 16 du côté gauche, en dépit du fait qu’il soit droitier. Il obtenait du succès de ce côté lors de ses années à Los Angeles.

De ses 16 buts marqués à l’aile gauche, 13 d’entre eux ont été inscrits en début de saison, lorsque Jesperi Kotkaneimi était le joueur de centre de Toffoli.

Pour Dany Dubé, le constat est limpide.

« Tyler Toffoli doit revenir du côté gauche et on doit replacer Kotkaniemi au centre. Et le faire jouer avec Toffoli...