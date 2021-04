Les Canadiens affronteront ce soir les Jets de Winnipeg, au Centre Bell.

La veille, le Tricolore a perdu contre les Maple Leafs à Toronto, par la marque de 3-2.

Auston Matthews a démontré une fois de plus l’ampleur de son talent en marquant le premier but de la rencontre en plus de préparer le but de Zach Hyman, en troisième période. Corey Perry, des Canadiens, a aussi connu une bonne soirée grâce à deux buts.

Jake Allen, qui a somme toute joué un bon match malgré un début chancelant, gardera le filet contre les Jets, à moins que Carey Price soitpas complètement remis de sa blessure. L’entraîneur-chef Dominique Ducharme confirmera son choix lors d’un point de presse avant la rencontre.