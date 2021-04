En première période | «On a été moins actifs, trop spectateurs» -Dominique Ducharme

Cela dit, ce match, que Ducharme qualifiait lui-même de baromètre en matinée, a passablement rempli ses promesses.

« On était à un but d’égaler… On a eu nos chances en deuxième… Il y a eu des temps où ils nous ont dominés. Il y a eu des temps où on les a dominés… Je pense qu’on est près d’eux et on a hâte au prochain match. »