Les Islanders obtiennent Kyle Palmieri et Travis Zajac

Les Islanders de New York ont fait l’acquisition des vétérans Kyle Palmieri et Travis Zajac des Devils du New Jersey, mercredi, à quelques jours de la date limite des échanges.

En retour, les Islanders cèdent aux Devils leur choix de premier tour au repêchage de 2021, un choix conditionnel de quatrième tour de 2022, ainsi que les attaquants A.J. Greer et Mason Jobst.

Palmieri, 30 ans, a inscrit 8 buts et obtenu 9 mentions d’aide en 34 matchs cette saison. Il en est à la dernière année d’un contrat de quatre ans d’une valeur moyenne de 2,3 millions $

Zajac, 35 ans, a marqué 7 buts et inscrit 11 assistances en 33 rencontres. Il en est aussi à la dernière année de son contrat et il sera joueur autonome sans compensation au terme de la saison.