Enfin un premier match pour le CF Montréal

Alors que la majorité des équipes de la MLS jouent des matchs préparatoires depuis déjà plusieurs semaines, c’est jeudi que le CF Montréal aura enfin la chance de jouer pour vrai.

Le club n’a été en mesure que d’organiser deux matchs présaisons dans sa préparation pour cette saison 2021. Et malheureusement pour eux, on ne parle pas ici d’adversaires de la MLS, mais bien de la USL et de la USL One.

Donc jeudi après-midi c’est face à Tormenta FC, un club de l'État de la Géorgie qui n’existe que depuis 2015, que se mesurera le CF Montréal.

Difficile de savoir à quoi s’attendre puisque plusieurs entraînements du club ont eu lieu à huis clos dans les derniers jours et le match de jeudi aura aussi lieu derrière des portes closes. Tout pour mettre l’eau à la bouche des partisans à l’aube du début de la saison.

Allons-y à l’aveuglette

L’entraîneur Wilfried Nancy a indiqué la semaine dernière qu’il avait l’intention de débuter ces deux matchs avec les partants qui devraient figurer sur la feuille de départ du premier match face à Toronto.

Les gardiens

Si on débute avec les gardiens, Nancy a déjà affiché ses couleurs en nommant Clément Diop comme gardien partant en ce début de saison, il devrait donc être l’homme de la situation devant le filet demain.

Les défenseurs

En défensive, Nancy a l’embarra du choix en charnière centrale, mais on peut donner un petit avantage à Kiki Struna et à Rudy Camacho. Luis Binks revient d’une petite blessure et Kamal Miller n’a fait qu’un seul entrainement avec le groupe lui qui était avec le Canada la semaine dernière.

Dans les couloirs, ça devrait être Zachary Brault-Guillard sur la droite et Zorhan Bassong sur gauche, Mustafa Kizza vient tout juste de revenir d’Afrique et pourrait donc céder sa place à Bassong pour demain. Miller peut aussi jouer sur la gauche au besoin.

En milieu de terrain

Il faut s’attendre à voir les deux poteaux du milieu de terrain dans le onze de départ, on parle ici de Samuel Piette et Victor Wanyama. Devant eux, on peut s’imaginer que Djordje Mihailovic ou Amar Sejdic jouera en 10.

Les attaquants

En pointe on retrouvera Bjorn Johnsen si ce dernier est bien en jambe après avoir assisté à la naissance d’un de ses enfants, sans quoi on pourrait y retrouver Romell Quioto. Sinon Quioto se retrouvera à l’aile. Lassi Lappalanienen revient d’une blessure, il vient de rejoindre le groupe, mais n’est surement pas apte à débuter un match. Ça pourrait donc être une chance pour Joaquìn Torres de nous démontrer de quel bois il se chauffe. Il pourrait compléter le trio offensif.

L’autre match préparatoire aura lieu dimanche face aux Rowdies de Tampa Bay, encore là un autre match à huis clos.

Les experts n’aiment pas les chances du CFM

Plusieurs experts ont été consultés par la MLS cette semaine dans le but de faire leurs prédictions pour la saison 2021 et les 11 analystes interviewés ont placé le CF Montréal 13e ou 14e dans la conférence de l’Est.

L’assistant-entraîneur de l’équipe Jason Di Tulio a indiqué mercredi en conférence de presse qu’il avait demandé de faire imprimer ces prédictions pour s’assurer de bien les afficher dans le vestiaire du club, en guise de motivation pour les joueurs.