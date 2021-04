Le TD Ballpark se refait une beauté | Les Jays investissent plus de 100 M$ dans leur complexe en Floride

C’est demain que débutera la saison locale 2021 des Blue Jays à Dunedin, au TD Ballpark, en Floride. En 2020, les Blue Jays se sont installés à Buffalo dans leur stade AAA pour la saison écourtée. Une année remplie de succès pour le club qui s’est même classé pour les séries.

Après avoir investi 5 M$ pour mettre à jour le Sahlen Field à Buffalo, voilà que les Jays viennent d’injecter plus de 100 M$ à Dunedin pour améliorer leurs installations floridiennes.

C’est là où débutera la saison locale des Jays. Ils y joueront au moins les deux premiers mois de la saison. Ensuite, le plan est de revenir à Toronto si la santé publique le permet. Si ce n’est pas le cas, un retour à Buffalo n’est pas écarté.

Le TD Ballpark méconnaissable

Le TD Ballpark a donc été complètement rénové cet hiver. Des 100 M$ injectés dans le projet, plus de 60 M$ ont été avancés par les différents paliers de gouvernement. C’est-à-dire 13,7 M$ de l’État, 41,7 M$ du comté et 5,6 M$ du municipal.

Un partage des revenus a été établi avec le gouvernement, qui reçoit un montant annuel provenant du commanditaire principal duquel le stade porte le nom. Ceci assure que la présence des Blue Jays à Dunedin pour au moins les 25 prochaines années. Le club y évolue depuis 1977.

Lors des rénovations majeures effectuées par l’équipe, le petit stade de niveau A est passé d’une capacité de 5509 places à 8500.

Le club a aussi rénové les concessions alimentaires, les salles de bain et les loges. On a amélioré la boutique et ajouté aussi des sections spéciales pour les enfants et les groupes, ainsi qu’une zone BBQ.

Par ailleurs, une passerelle a été ajoutée au champ extérieur, un bar intérieur climatisé et un bar extérieur le long des lignes du premier et troisième but.