«Le rêve du baseball ne peut être un dossier prioritaire pendant une pandémie» -Denis Coderre

«Je parle à des commerçants et ils sont entrain de tout perdre. Il faut mettre les choses en perspective. L’événementiel je veux bien, s’il y a des gens qui veulent investir, on va laisser la chance aux coureurs. […] Mais dans la mesure où on n’a pas un sou à mettre là-dedans et que Québec dit oui par exemple, là c’est une autre histoire. Mais pour l’instant, quand même que je dirais que j’aime ça ou que je n’aime pas ça, ça ne sert absolument à rien, car la balle est dans la cour du gouvernement du Québec. […] Ce n’est pas une priorité immédiate, car on a bien des choses à faire et il faut sortir de cette crise-là, mais si des gens veulent investir et aussi contribuer à la sortie de crise... on va les laisser faire le processus et on verra.»