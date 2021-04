Et si Marc Bergevin tentait d’échanger Jonathan Drouin?

«Je suis un gars qui veut des Québécois à Montréal et Jonathan, je trouve qu’il jouait bien depuis le début de la saison, mais je n’arrive pas à trouver où il peut avoir l’impact que l’on désire avec les Canadiens avec les Toffoli et Anderson... C’est un gars qui a une belle valeur pour aller chercher quelque chose d’intéressant et il a un salaire très intéressant aussi pour aller chercher un joueur avec un gros salaire.»