«Je pense que pour avoir le meilleur de Staal, il devra jouer environ 12 minutes par match»

«Staal, tout comme avec les Sabres de Buffalo, jouait sur la deuxième unité. J’ai regardé les statistiques de tous ses matchs, en 2021. En moyenne, Staal a été utilisé 16 minutes par match. […] Et cela n’a pas bien marché. Il ne pourra pas jouer autant de minutes à Montréal. Dominique Ducharme devra réduire son temps de glace. […] Corey Perry, lui, a 17 présences en moyenne par match, pour 12 minutes et 40 secondes. Il y a quatre minutes de différence. Évidemment, Stall joue sur un deuxième trio et aussi en avantage numérique…»