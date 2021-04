«Le style passif, ça ne lui va pas pantoute» | Martin McGuire explique son commentaire à l’endroit de Carey Price

«Avec son nouvel entraîneur des gardiens, on essaie d’intégrer de nouvelles affaires dans le jeu de Price. On a bien dit qu’on ne voulait pas le découdre pour le recoudre. Mais, ça ne va pas à Carey Price. C’est un gardien de but grand et gros, mais athlétique. Ce qu’on est en train de lui demander de faire, ça lui enlève [des qualités]. Burke croit à ça, car il a travaillé comme ça avec d’autres gardiens, dont Ilya Bryzgalov. Cependant, Price est plus souple et agile que les gardiens avec lesquels Burke a travaillé auparavant.»