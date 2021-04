Un fidèle partisan de l'Impact de Montréal délaisse son abonnement de saison | «La direction du club a erré ; elle nous a pris pour acquis»

La frustration ne s’est pas estompée chez certains partisans de l’Impact de Montréal qui a vu récemment la direction changer le logo et le nom de l’équipe : Club de foot Montréal ou CF Montréal. Quelques-uns ont même décidé d’annuler leur abonnement de saison.

C’est le cas d’Ali Shayan, cofondateur du groupe de partisans 1642, en 2015. Il n’a pas digéré le fait que le club ait changé de nom en janvier.

Même chose pour Sébastien Ouellet, un passionné de l’Impact de Montréal et membre actif du groupe 1642, qui a laissé tomber son abonnement. Notons qu’en 2018, il a fait tous les voyages du club à travers l’Amérique du Nord, en plus d'assister aux matchs de l'Impact à domicile. Ainsi, il a assisté à une cinquante parties consécutives à Montréal et à l’étranger, en 2018 et en 2019.