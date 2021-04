Début de saison du Baseball majeur | «Il faut se réjouir, malgré les obstacles»

«D’abord, je pense qu’il faut se réjouir. Quand on voit la saison du baseball commencer, c’est le rituel. C’est un signe que le beau temps est arrivé. C’est un sport national aux États-Unis. Ça correspond à une période d’espoir. En plus, on a l’impression que la vie s’approche un peu plus de la normale quand on constate que les équipes ont un calendrier de 162 matchs, comme à l’habitude. Parallèlement, il y a encore des problèmes, dont les variants. Il y a des dossiers chauds dans certains endroits. Mais, on vaccine près de 3 millions de personnes par jour chez notre voisin du sud. Évidemment, il y aura des obstacles, comme cette série annulée complètement entre les Nationals de Washington et les Mets de New York.»