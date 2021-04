Une quatrième victoire de suite pour les Canadiens?

Les Canadiens de Montréal accueilleront ce soir les Sénateurs d’Ottawa, au Centre Bell.

Les hommes de Dominique Ducharme ont gagné de manière convaincante à Ottawa, jeudi soir, par la marque de 4-1.

En fait, le Tricolore s’est mérité trois victoires en autant de parties depuis le retour de sa pause forcée en raison de la COVID-19.

L’équipe est au quatrième rang de la section Nord, mais seulement six points à de la deuxième place détenue de manière ex aequo par les Jets de Winnipeg et les Oilers d’Edmonton. Cela dit, Montréal à cinq matchs en main sur ces deux formations.

Les Sénateurs, quant à eux, ont perdu sept de leurs dix derniers matchs (3-4-3).

L’entraîneur-chef, D.J. Smith a donné congé d’entraînement matinal à ses joueurs.

Toffoli, Armia et Staal

L’attaquant Tyler Toffoli, toujours affecté par une blessure, sera de nouveau absent.

Même chose pour et Joel Armia et Eric Staal, qui sont en quarantaine.

Ce dernier terminera son isolement obligatoire à 23h59, ce samedi.

Il est possible que Staal puisse s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers dès lundi. Dimanche, les joueurs seront en congé.