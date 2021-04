Arrivée de Cole Caufield | «On va s’assurer de le mettre dans une situation gagnante!» -Joël Bouchard

«On ne mettra pas un joueur dans une situation où il n’a pas pratiqué et il va dans le match. On ne fera pas ça! On ne le sortira pas de sept jours de quarantaine à l’hôtel pour le lancer dans un match en lui disant: "Bonne chance, mon homme, on a hâte de te voir!" On n’a pas besoin de ça et ce n’est pas un sauveur qu’on veut. On n’en a pas besoin. On a besoin de développer le joueur et on va s’assurer de le mettre dans une situation gagnante!»