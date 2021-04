Canadien 1 Sénateurs 0 (première période)

Le Canadien de Montréal dispute ce soir le premier d'une courte série de deux matchs contre les Sénateurs, à Ottawa.

Le Tricolore (15-9-9, 39 points) tente de remporter une troisième victoire d'affilée. Les Sénateurs (12-20-4, 28 points) occupent toujours le dernier rang de la section Nord.

Jake Allen est devant le filet du Bleu-Blanc-Rouge.

Le trio de Danault

Le match s'amorce à pleine vitesse, les deux équipes ayant disputé peu de rencontres ces derniers jours. En revanche, l'exécution laisse parfois à discuter.

Le travail acharné et le beau jeu de passes entre Brendan Gallagher et Tomas Tatar mène au premier but du match, celui de Phillip Danault à 10:48.

Plus de détails à venir...