1er but dans la LNH | «En raison de mon parcours parsemé de blessures, ce but est très spécial» -Samuel Morin

À 25 ans, le Québécois Samuel Morin a compté son premier but dans la Ligue nationale de hockey, samedi, contre les Rangers de New York. Certes, le défenseur des Flyers de Philadelphie était heureux de marquer le but gagnant, mais ce premier point de la saison avait une signification bien particulière pour cet athlète de Lac-Beauport, qui a rencontré plusieurs embuches depuis son début chez les professionnels. Entrevue avec le principal intéressé.