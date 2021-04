LNH | «99 % du temps, la raison d’une contestation provient du video coach»

Au tout début de la partie, Jesperi Kotkaniemi a touché la cible à la suite d'une belle passe de Paul Byron. Cependant, l’entraîneur-chef des Oilers a contesté le but, pensant qu'il y avait hors-jeu sur la séquence. Après de longues minutes de vérification, les arbitres ont accordé le but et les Oilers ont écopé d'une pénalité de banc.

Plus tard, un but marqué par Connor McDavid grâce à un lancer foudroyant été refusé en raison d'un hors-jeu. Dominique Ducharme, qui avait contesté le but, a donc eu gain de cause.