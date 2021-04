Grand Prix du Canada en juin ? | «Je crains que le niveau de transmission ne soit pas assez bas pour donner un passe-droit aux organisateurs»

«Dans l’état actuel des choses, on resserre même les mesures sanitaires. Mais, ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y a différents paramètres dont on doit tenir compte quand on veut [organiser un tel événement]. Par exemple, les prévisions qu’on peut avoir pour juin, tout comme la transmission communautaire par rapport aux aspects économiques liés au Grand Prix. Est-ce que ça vaut le coût de prendre un risque au niveau de la santé publique parce que les bénéfices économiques sont très grands ? Ensuite, on doit aussi tenir compte des aspects politiques au pays et à l’international.