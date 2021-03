Le fondateur des 1642 quitte le navire du CF Montréal

Quelques heures plus tard, un autre très important membre du fan club, Sébasien Ouellet, faisait pareil. Celui qui voyageait l’Amérique au grand complet pour voir l’équipe match après match, celui qui organisait les voyages en autobus pour les partisans, a emboité le pas.

Il a aussi annoncé sur Twitter qu’il quittait le navire et abandonnait ses billets. Un autre coup dur à encaisser.

Une autre initiative qui ne fait pas l’unanimité

Le mois dernier, le CF Montréal a lancé un nouveau programme qui se nomme le Collectif. Pour accéder au Collectif, il faut payer, il faut s’abonner auprès du club. Ça coute 4,99$ par mois.

Lorsqu’on s’abonne, on a entre autres droit à du visuel des entraînements, aux points de presse de l’équipe et aussi à des entrevues avec des joueurs et des dirigeants du club.

Plusieurs déplorent sur les médias sociaux devoir payer pour du contenu produit par le club. On va se le dire, c’est une façon de faire peu ordinaire. Alors que la majorité des équipes cherchent par tous les moyens de faire parler d’eux un peu partout, le CF Montréal se limitera à ces quelques membres qui accepteront de payer. Et avouons-le, ce n’est pas dans ce genre d’entrevue qu’on posera les questions les plus pertinentes non plus.

Le CF Montréal devient l’affaire des médias indépendants

Ceux qui suivent le club de près se rendent compte que depuis deux ou trois ans, les médias traditionnels sont beaucoup moins présents autour du club. Il n’est pas rare une journée d’entrainement qu’aucune caméra ne soit présente, et qu’aucun membre des médias traditionnels n’y soit non plus.

Mis à part quelques petites exceptions, les gens qui couvrent le club au quotidien sont des journalistes, des animateurs de podcasts et des blogueurs indépendants. Ceux-ci font de l’excellent travail, mais n’arrivent qu’à rejoindre une infirme minorité de la population.

Le phénomène refoule le club dans une tendance de produit niché. Si l’équipe n’est couverte au quotidien que par des médias indépendants, il tombe dans l’oubli pour le commun des mortels. Seuls ceux qui s’y intéressent vraiment chercheront ce contenu, ça devient très difficile d’aller trouver de nouveaux partisans.

C’est malheureusement une tendance qui est assez claire.

One Soccer ramasse tout

Plusieurs amateurs de soccer se sont pleins dans les dernières semaines que les matchs de l’équipe nationale du Canada n’étaient pas diffusés à la télévision traditionnelle.

Selon ce que l’on comprend, Soccer Canada s’est vu offrir par One Soccer (une plateforme de diffusion de matchs en ligne) un contrat de 100M$ sur 10 ans qu’il ne pouvait pas refuser. Aucune autre station n’était vraiment sérieuse dans son intérêt.

Il faut donc s’abonner à One Soccer pour voir les matchs d’Équipe Canada. C’est la même chose pour les matchs du championnat canadien, de la CPL et aussi bientôt de la Ligue des champions de la Concacaf. Il faudra s’y faire, c’est par là qu’on s’en va. Il ne faudrait pas se surprendre que la MLS y passe aussi d’ici quelques années.

Sauf que tel que mentionné plus haut, la tendance fait en sorte qu’encore une fois, le soccer est poussé de plus en plus vers un rôle de sport niché.

Qui s’abonnera à One Soccer? Seulement les amateurs de soccer qui suivent déjà le produit, les autres n’en entendront probablement jamais parler.

C’est une réalité auquel fait présentement face notre soccer, une tendance qui sera très difficile à renverser.