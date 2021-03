Nick Mavromaras | Un transfert de 30 millions d'euros qui change une vie!

Mavromaras s’avère un excellent modèle à suivre pour nos jeunes qui aspirent à en faire autant.

« Ça prend de la patience et tu dois t’attendre à ce que plusieurs portes soient fermées et que plusieurs courriels ne soient pas retournés. Il faut être persévérant, ne jamais abandonner et ne pas avoir peur du travail. »

On n’a qu’à discuter avec Nick pour comprendre que pour lui, ce n’est que le début.

« Je reste humble, mais c’est certain que je suis fier de ce que j’ai pu accomplir. J’aime penser qu’un jour je pourrai dire que j’ai fait ma part pour faire connaitre des joueurs d’ici partout dans le monde et surtout d’avoir aidé le soccer canadien à avancer. Le jour où le Canada se qualifiera pour la Coupe du monde, on pourra dire qu’on a réussi quelque chose d’extraordinaire.»