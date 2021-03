Jethro Supré | Un boulot avec les Expos qui lui a ouvert les portes de la MLB

Nos jeunes Québécois qui rêvent de devenir agents de joueurs dans le monde du sport n’ont pas énormément d’exemples à suivre, surtout si c’est à l’extérieur du cadre de notre sport national qu’est le hockey.

Mais trois Québécois, fils d’immigrants, ont réussi là où personne d’autre n’avait mis les pieds, ou à peu près.

Sasha Ghavami, Nick Mavromaras et Jethro Supré ont trouvé le moyen de percer là où croirait qu’il est impossible de le faire.

Sasha Ghavami, fils de parents immigrants de l’Iran et de l’Égypte, qui représente entre autres Laurent-Duvernay Tardif et Antony Auclair, est le seul agent du Québec qui représente des joueurs qui évoluent dans la NFL.

Nick Mavromaras, fils de parents immigrants grecs, qui représente entre autres Jonathan David, Rudy Camacho et James Pantemis, est le seul agent québécois ayant complété un méga transfert de joueur vers l’Europe. Il a notamment complété le transfert de David de la Belgique vers la France pour un montant record pour un Canadien de 30 millions d’euros.

Jethro Supré, fils de parents immigrants haïtiens, qui représente entre autres Jesen Therrien, Chadwick Tromp, Otto Lopez, Tayron Guerrero et Charles Leblanc. Il est le seul agent québécois à représenter des joueurs évoluant dans la MLB.

Le 98.5 Sports vous propose donc d'en apprendre plus sur ces trois histoires inspirantes.

Portrait de Jethro Supré

Jethro Supré a débuté son aventure à l’emploi des Expos de Montréal. Il servait d’agent de liaison entre le club et les joueurs. Il n’était qu’un jeune homme à l’époque et il ne se doutait pas qu'il serait un jour le seul Québécois à représenter des joueurs du baseball majeur.

« J’ai lancé ma propre compagnie qui s’appelle BSE Agency. Je suis ce que l’on appelle un agent certifié MLB. En fait, je ne pense même pas que nous sommes 10 au Canada à posséder ce statut. Cela me donne accès aux dirigeants de toutes les équipes dans le but de discuter de contrat et de joueurs. Tu dois posséder des joueurs sur les équipes officielles dans le but d’atteindre ce niveau. »

À l’époque avec les Expos, il avait un contact direct avec les joueurs, ce qui lui a permis de faire plusieurs belles rencontres et d’en apprendre plus sur le métier.