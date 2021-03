Sasha Ghavami | Percer la NFL contre toute attente

Ghavami, qui rêvait d’être agent de joueur depuis son enfance, avoue que sans le talent local, il aurait été plus difficile pour lui d’atteindre ce niveau.

« Nous avons la chance d’avoir de l’excellent talent local. En ce sens, je me considère très choyé. J’ai toujours voulu être agent, je ne savais juste pas dans quel sport. C’est grâce un peu à Laurent que je me suis dirigé vers le football. »

Entre la NFL et la CFL, Ghavami représente une trentaine d’athlètes.

« Je voulais devenir la référence ici au Québec, je ne viserai pas des Américains qui sortiront au premier tour du repêchage. C’est important de se créer une niche et la mienne est ici. »

Ghavami, continue de pratiquer le droit, lui qui est avocat de formation. Ceci lui permet de moins devoir compter sur les contrats des joueurs pour vivre.

« Je suggère aux jeunes d’étudier en droit si ça les intéresse, mes réflexes en droit m’ont beaucoup aidé dans mon travail d’agent. Par contre, je ne suggèrerais pas d’étudier en droit, dans le seul et unique but de devenir agent. Ce n’est pas tout à fait nécessaire. »

Le jeune montréalais met l’emphase sur la passion de son travail. Il se dit extrêmement chanceux.

« Je vis un rêve, c’est une fierté pour moi d’évoluer dans le domaine que j’adore. J’ai vécu des hauts et des bas, c’est un métier extrêmement stressant, mais je me suis toujours dit d’en profiter au maximum, car on ne sait jamais quand ça va s’arrêter. »

Ghavami avoue qu’il n’est pas facile de gagner sa vie de ce métier.