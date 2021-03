L’impact de Hedman | «Il est possiblement le meilleur joueur de la ligue» -Julien BriseBois

Avant les matchs de lundi, le Lightning de Tampa Bay occupait le sommet du classement de la section centrale et de la LNH.

En 2020, le Lightning a gagné essentiellement sans Steven Stamkos. Cette année, ils gagnent sans Nikita Kucherov. Reste à voir s’ils pourront remporter la coupe Stanley une deuxième année de suite.

Cela dit, le vice-président et directeur-général Julien BriseBois admet que les deux plus importants défis pour les formations cette saison sont de ne pas être frappées par la COVID-19 et le calendrier condensé.

« On avait pour objectif de commencer la saison en jouant 56 parties en 116 jours. C’était déjà beaucoup. Compte tenu des quelques fois qu’il y a eu des pauses à cause de cas de COVID et de la tempête de neige à Dallas, dans notre cas, on se trouve à jouer encore plus de parties en peu de temps.