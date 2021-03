Contrat professionnel | Cole Caufield avec le Rocket: pour ou contre?

« On n’est pas à l’heure des expériences chez le Canadien de Montréal. On est à l’heure des résultats. On est dans une course aux séries. Le discours de Joël Bouchard va être parfait pour Cole Caufield. Il va se faire dire par l’entraîneur de la Ligue américaine, ce que tu ne veux pas que l’entraîneur de la Ligue nationale soit obligé de lui dire match après match. »

Pour la venue de Caufield avec le Canadien…

« On ne dit jamais d’un joueur qu’il a été trop longtemps dans la Ligue américaine. Dès fois, on va dire qu’il a été rappelé trop vite », souligne Stéphane Leroux.

« Par contre, j’aurais aimé qu’il s’amène à Montréal tout de suite. Johnny Gaudreau n’est pas beaucoup plus grand et plus gros que Caufield. Combien de matchs Johnny Gaudreau a disputé dans la Ligue américaine? Zéro. Il est passé directement de l’université aux Flames de Calgary et ça ne l’empêche pas d’avoir une bonne carrière.

« Même chose avec Alex DeBrincat (Blackhawks de Chicago). La dernière fois que j’ai regardé, il était parmi les vingt meilleurs marqueurs de la LNH. »