Grand Prix de Bahreïn | Y'en aura pas de facile...

Première constatation: si ce premier Grand Prix de la saison 2021 annonce la couleur, on risque d’avoir beaucoup de plaisir à suivre la Formule 1 cette année!

Les pessimistes pouvaient bien arguer que le moratoire sur les voitures revenait à donner le championnat à l’écurie Mercedes sur un plateau d’argent, on a vu que l’écart s’est resserré avec d’autres équipes, à commencer par Red Bull.

Oui, bien sûr, Lewis Hamilton a encore gagné, mais de justesse. Pour emprunter un cliché célèbre de notre sport national, cette première course laisse présager qu’il n’y en n’aura pas de facile cette année – ni pour Hamilton, ni pour Mercedes.

Même si un Grand Prix ne fait pas une saison, il a quand même répondu à quelques questions :

- Lors des deux saisons précédentes, Lewis Hamilton n’a pas eu de véritable adversaire pour le championnat. Seul son coéquipier aurait pu le menacer, mais Bottas n’est pas Rosberg (et il ne le sera jamais, qu’on se le dise). Cette année, le septuple champion du monde va devoir tout donner face à Verstappen : la quête pour sa huitième couronne s’annonce comme la plus difficile de sa carrière.

- Red Bull n’est plus l’écurie d’une seule voiture. Même si un problème technique l’a forcé à partir de la ligne des puits (donc en dernière place), Sergio Pérez a terminé 5e, après avoir effectué une de ses remontées qui ont cimenté sa réputation. Même lorsqu’il ne se qualifie pas très bien, comme ce fut le cas samedi, le Mexicain compense par sa tenue en course : dans le mano a mano, il demeure un des meilleurs du peloton.

- À l’inverse de Pérez, Lance Stroll est tout sauf un pilote intimidant. La facilité avec laquelle ses adversaires l’ont dépassé pendant la course était désolante. Yuki Tsunoda, qui disputait sa première course de F1, en a rajouté une couche en s’offrant son scalp dans le dernier tour. Terminer 10e dans ces circonstances n’a rien d’étincelant : c’est le minimum syndical.

- Même s’il a 39 ans et qu’il n’a pas conduit de F1 depuis deux ans, Fernando Alonso n’est ni rouillé, ni trop vieux : Il a devancé Esteban Ocon tout le week-end et n’eût été d’un problème technique qui l’a forcé à l’abandon, il aurait sans doute terminé dans les points. Ocon, lui, a été invisible. Pourvu qu’il ne finisse pas comme Vandoorne…

- Nikita Mazepin est une disgrâce pour la F1. Steve Wester, un ancien pilote qui fréquente régulièrement ma page Facebook, l’avait prédit : il ne complètera pas le premier tour et va se planter avant d’arriver au 4e virage. C’est exactement ce qui est arrivé. Au moins, l’autre pilote payant, Le Canadien Nicholas Latifi, n’est pas dangereux pour personne et il se comporte comme un gentleman. Il n’en demeure pas moins qu’il est regrettable de voir Hulkenberg, Albon et Kvyat cantonnés au rôle de troisième pilote…

Deux de trop

Deux pilotes payants, c’est déjà deux de trop; dans un peloton comptant seulement 20 voitures, c’est encore plus flagrant. Heureusement, des écuries comme Mercedes, Red Bull, Ferrari et Alpine ont mis sur pied des filières de développement.

Les petites écuries comme Haas et Williams, qui ne sont pas des équipes-satellites, doivent malheureusement se tourner vers des pilotes payants pour boucler leur budget.

Les dirigeants de la F1 devraient imposer des mesures pour empêcher les Mazepin de ce monde d’accéder à une discipline qui se veut le pinacle du sport automobile.

Après tout, il est impossible pour un milliardaire d’acheter à son fils une place dans une équipe de hockey, baseball, football, basketball… Cela devrait être la même chose en Formule 1, non?

Surtout quand ledit fiston est un bum.