Le Canadien fait l'acquisition du centre Eric Staal

Le Canadien de Montréal a fait l’acquisition du joueur de centre Eric Staal des Sabres de Buffalo, vendredi, en retour de deux choix au repêchage.

Le Tricolore a cédé ses choix de troisième et de cinquième tours du repêchage de 2021 pour mettre la main sur le joueur âgé de 36 ans. Les Sabres retiendront 1, 625 million $ du salaire de Staal.

Ce dernier a inscrit trois buts et amassé sept mentions d’aide en 32 matchs avec la formation de Buffalo en 2021.

En 17 saisons dans la LNH, avec les Hurricanes de la Caroline, le Wild du Minnesota, les Rangers de New York et les Sabres, le joueur de 6’ 4’’ a inscrit 439 buts et récolté 592 mentions d'aide pour 1031 points en 1272 matchs.