Retour du baseball au Stade olympique? | «Oh non! Ce n’est pas un stade de baseball!» -Michael Fortier

«Oh non non, bien non… c’est gens-là, ils ne sont pas allés au Stade! Moi j’avais des billets de saison, j’étais là jusqu’au dernier match et je ne parle pas des matchs hors-concours avant la saison où il y a 70 000 personnes et que tout le monde cri. La vraie vie c’est y aller 80 fois. Et 80 fois là-bas, non!»