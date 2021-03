En attente d'une greffe du coeur | Un ex-hockeyeur lève des fonds pour l'Institut de Cardiologie de Montréal

Eric Cool est un ancien joueur des Harfangs de Beauport. Maintenant directeur d'école et âgé de près de 50 ans, il a vécu en juillet 2019, un grave infarctus.

Hospitalisé d’urgence à l’institut de cardiologie de Montréal, il se réveille 48 heures plus tard avant de passer deux semaines aux soins intensifs. Résultat? Son cœur ne fonctionne alors plus qu’à 50% et il doit vivre avec une importante insuffisance cardiaque.

Un an et demi plus tard, il accumule de l’eau dans son corps et doit rapidement obtenir une greffe cardiaque. Son espérance de vie est limitée, car son cœur ne pourra pas tenir la route très longtemps.

Convaincu de pouvoir obtenir un cœur à temps, il a décidé de s’impliquer pour amasser des fonds pour la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

Résilient et combatif, il souhaite que son combat puisse inspirer les gens et les sensibiliser à la cause des maladies cardiaques.

L’argent amassé ira en totalité à la fondation.

Pour l’encourager, vous pouvez lui écrire au : donnercestcool@gmail.com.

Et surtout, cliquez sur le lien suivant pour contribuer à recueillir des fonds pour la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.