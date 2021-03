Le congédiement de Tim Peel | «On prend une décision pour envoyer un message»

La Ligue nationale de hockey a congédié l’arbitre Tim Peel, mercredi, à la suite de ses propos tenus lors du match de la veille entre les Red Wings de Detroit et les Predators de Nashville.

Durant cette rencontre, Peel a décerné une punition à Viktor Arvidsson, des Predators. Quelques secondes plus tard, on l’a entendu dire que le geste « n’était pas si pire, mais je voulais donner une ***** de pénalité aux Predators plus tôt... »

En conversation avec Mario Langlois, Dany Dubé explique pourquoi une telle déclaration a mené à une telle sanction, dans le contexte d’aujourd’hui.

« Avant, beaucoup de choses étaient acceptées. On voulait de la stabilité, de la constance durant 60 minutes. Ce qui frustre les joueurs, c’est que la même pénalité en troisième période n’est pas appelée comme en première période. Ça, ça a toujours été.