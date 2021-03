Calendrier 2021 | Une autre saison à l'étranger pour le CF Montréal

L’Impact de Montréal est devenu le CF Montréal, mais sa réalité sur le terrain n’a pas changé. Comme ce fut le cas lors de la venue de la COVID-19 en 2020, la formation montréalaise va disputer tous ses matchs hors du pays.

Le CF Montréal va amorcer son calendrier contre le Toronto FC le 14 avril, à son domicile de Miami. Il bouclera sa saison régulière le 7 novembre, contre Orlando.

L’équipe montréalaise se retrouve dans l’Association Est avec 13 autres clubs. Trois matchs sont prévus contre six de ses adversaires (Atlanta United FC, FC Cincinnati, Inter Miami FC, Nashville SC, Orlando City SC et Toronto FC) et deux autres sont prévus contre les sept autres formations.

Des matchs contre Vancouver et Houston (Association Ouest) sont également prévus.

Les sept premières équipes de chaque association accéderont aux séries éliminatoires de la MLS, qui débuteront le 19 novembre. La finale de la Coupe MLS aura lieu le 11 décembre.

Consultez le calendrier complet, ici.