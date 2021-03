Matchs annulés du Canadien en raison de la COVID-19 | Est-ce que la LNH a pris la bonne décision?

«Dans ce cas-ci, la LNH a agi avec vigilance et responsabilité. Dans la NFL et au baseball majeur, il y a des équipes qui ont continué de jouer même s’il y avait plusieurs cas au sein de l’équipe. La LNH prend une autre approche qui est plus agressive envers le virus. Dès qu’il y a un ou deux cas avérés, on cesse toutes les activités pour essayer d’enrayer l’éclosion au sein de l’équipe. Le cauchemar, c’est ce qui est arrivé chez les Devils du New Jersey qui ont eu 18 joueurs affectés et l’équipe a été arrêtée pendant 14 jours. Même chose pour le Wild du Minnesota»