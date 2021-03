On ne reverra plus l'arbitre Tim Peel dans la LNH

« Rien n'est plus important que de garantir l'intégrité de notre sport. La conduite de Tim Peel est en contradiction directe avec l'adhésion à ce principe fondamental que nous exigeons de nos officiels et que nos fans, joueurs, entraîneurs exigent de nous et méritent de notre part (...) la Ligue nationale de hockey prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de notre sport. »