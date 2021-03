Boxe | Artur Beterbiev a remporté son combat contre Adam Deines

Artur Beterbiev (16-0, 16 K.-O.) a remporté son affrontement de samedi, à Moscou, contre Adam Deines (19-2-1, et 10 K.-O.), qui était son aspirant obligatoire de l’IBF.

Alors qu’on s’attendait à un combat expéditif et relativement facile pour Artur Beterbiev, on a plutôt eu droit à un combat beaucoup plus long, malgré la nette domination du champion.

C’était le premier combat de Beterbiev depuis qu’il est devenu champion unifié WBC et IBF des poids mi-lourds.

En octobre 2019, il avait battu l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk.

Ce duel, qui était prévu le 30 janvier, avait été reporté en raison de l’infection de Berterbiev à la COVID-19.

Pour Russ Anber, la victoire de Beterbiev n’a fait aucun doute, mais il a senti que le champion ressentait de la pression de combattre chez lui en Russie.