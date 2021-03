Nouveau stade de baseball à Montréal | Des rencontres importantes à venir

Ça fait déjà plusieurs mois qu'on n'entend plus trop parler du projet du retour du baseball des Ligues majeures à Montréal. Normalement, au printemps, le groupe Projet Baseball Montréal profite du début de la saison de baseball pour dévoiler quelques informations sur l’avancement du dossier.

Lundi, le 98.5 Sports a appris que d’importantes rencontres sont prévues entre les hommes de Stephen Bronfman et le gouvernement du Québec concernant la construction possible d’un nouveau stade de baseball.

Ces réunions, qui doivent se dérouler dans la prochaine année, serviront à vanter les avantages que pourraient tirer la province et la ville de Montréal de la construction d’un nouveau stade. Mais aussi, de comment le gouvernement pourrait aider la cause.

On parle ici de « l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou l’attribution d’une forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement », peut-on lire sur le registre des lobbyistes.

Plus de précisions sont aussi fournies plus loin dans le document.

« Le lobbyiste d’entreprise inscrit pose les actes de lobbyisme ci-après décrits en son nom ou au nom d’une nouvelle entité à être formée découlant du Groupe baseball Montréal qui vise à ramener une équipe de baseball professionnelle à Montréal. »

« Discussion avec les titulaires de charge publique concernant les impacts économiques d'un complexe sportif et communautaire, ainsi que la contribution financière des titulaires de charge publique au lobbyiste d’entreprise ou à un de ses partenaires par rapport au complexe et à la forme que cette contribution financière pourrait prendre. Les sommes ainsi obtenues serviront à la construction du complexe. Le montant de cette contribution financière reste à déterminer, tout comme les sources de financement. »

Seront invités à participer aux rencontres le Ministère de l’Économie et de l’Innovation, le Ministère des Finances et le Ministère du Conseil exécutif.

Un deuxième mandat plus précis a aussi été ajouté aux discussions.

« Ce mandat consiste en un processus devant mener à la signature d'une entente de développement avec la Ville de Montréal (ainsi que des ententes d'acquisition immobilières avec différentes autorités gouvernementales) pour le développement du secteur du Bassin Wellington à Montréal, incluant un projet de stade de baseball. Le mandat s'étendra jusqu'à la signature d'une entente de développement comprenant éventuellement des cessions d’infrastructure publique ainsi que des ententes sur les acquisitions de terrain propres à la réalisation du projet avec différents organismes publics à déterminer. »

« Des représentations auront aussi lieu auprès de la Ville de Montréal et de l'arrondissement du Sud-Ouest dans le cadre de la réalisation du programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur du Bassin Wellington. Des démarches seront aussi effectuées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) afin d'assurer la synergie du projet avec le Réseau express métropolitain (REM) qui doit transiter à proximité. Finalement, des négociations propres à l'acquisition de certaines propriétés immobilières comprises dans le futur projet auraient lieu avec les trois paliers de gouvernement (fédéral, provincial et municipal).

On demande ici la présence de la Société de transport de Montréal, de la Ville de Montréal, de l'Autorité régionale de transport métropolitain, de Loto-Québec, du Ministère des Transports et de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.

Du côté du groupe de Projet Baseball Montréal, à part le nom de M. Bronfman (Charles Rosner Bronfman Family Trust) on retrouve les noms de Pierre Boivin (Claridge Inc.), Richard Epstein (BCF sencri) et William Jegher (EY).

Les gens de Projet Baseball Montréal n’ont pas immédiatement répondu à notre demande de commentaire à propos de ces derniers développements.