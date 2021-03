La feinte à choisir | «Tu tentes de surprendre le gardien» - Tomas Tatar

Il y a quelques semaines, Tomas Tatar avait été un peu le bouc émissaire d’une défaite du Canadien quand il avait tenté une feinte à haut risque... qui avait échoué. Pas cette fois.

Samedi soir, Tatar s’y est pris de façon plus classique, mais nettement plus efficace. Sa feinte a complètement déculotté Braden Holtby pour ce qui allait être le but de la victoire.

« La dernière fois que je me suis retrouvé dans cette situation, j’ai tenté une feinte qui n’a pas fonctionné et je me suis retrouvé dans l’eau chaude auprès de certaines personnes », a dit l'attaquant.