Tatar et Price | «Les gars talentueux se sont levés» -Brendan Gallagher

Le trio de Phillip Danault a connu un très fort match (5 points). Tatar (un but, une mention d'aide), avait marqué durant le temps réglementaire et Gallagher (un but) a porté le match en prolongation avec son but, après une mise en jeu remporté par Danault (deux passes).

Les performances de ce trio réuni depuis deux rencontres ne vont-elles pas forcer la main de Dominique Ducharme et le laisser intact?

« Il y plein de bons joueurs ici, peu importe avec qui tu joues, assure Gallagher. Cela dit, nous avons beaucoup de plaisir à jouer les trois ensembles ces dernières années. Ils sont une bonne partie des raisons de mon succès. »