Arrêt de l'arbitre au 10e round | Artur Berterbiev bat Adam Deines à Moscou

Le Montréalais d’origine tchétchène Artur Beterbiev s’est imposé par K.-O. technique au 10e round contre l’Allemand Adam Deines, samedi, à Moscou, conservant du même coup ses ceintures WBC et IBF des mi-lourds.

Beterbiev a vu sa victoire confirmée lorsque l’arbitre a donné un deuxième compte à Deines dans le combat, le premier depuis le premier round.

Le Montréalais avait envoyé son adversaire au tapis à la dixième reprise avec un crochet du gauche. Deines a mis le genou au sol, il s'est relevé à temps, mais son coin a alors lancé la serviette.

Beterbiev (16-0, 16 K.-O.) s’est ensuite agenouillé afin d’embrasser le ring. Il ne s’était jamais battu en Russie auparavant.

Il s’agissait de son premier combat depuis le 16 octobre 2019. Deines (19-2-1, 10 K.-O) était l’aspirant désigné.

Ce dernier a eu droit à un premier compte dès le premier assaut, lorsque Beterbiev l’a cueilli d’un coup à la tempe. L’Allemand s’est relevé et il a sérieurement tenu son bout lors des deux rounds suivants.

Beterbiev a nettement pris l’avantage au quatrième assaut, ses coups se faisant plus précis et plus lourds.

Deines a encaissé un nombre considérable de directs, de crochets et d’uppercuts jusqu’au 10e round, refusant de tomber. Mais le champion l’a finalement eu à l’usure.