Une saison dans le LCF | «La clé est la vaccination massive au Canada» -Larry Smith

«J’ai les Alouettes dans mon cœur. Et j’ai trouvé très difficile la saison qui a été annulée. Je me sens aussi triste pour les joueurs. J’ai de grands espoirs pour cette année. La clé est la vaccination au Canada. Si les gouvernements sont capables d’assurer une vaccination massive efficace, je suis certain qu’il y aura une saison de football pour la LCF cette année. La question : va-t-elle commencer en juin ou en septembre ?»