Soccer | Un paquet de Québécois avec l'équipe nationale

L'équipe nationale canadienne de soccer va jouer sur deux fronts au cours des prochains jours. Il y aura donc deux compétitions à surveiller pour les amateurs de ballon rond.

Premièrement l’équipe u23, dirigée par l’ancien entraîneur de l’Impact de Montréal, Mauro Biello, tentera de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques au Japon.

Ensuite, l’équipe nationale senior entame de son côté un long chemin vers une possible qualification pour la Coupe du monde de 2022.

Tout d'abord, commençons avec l’équipe u23

Plusieurs joueurs du CF Montréal prendront part à la qualification olympique. Tous des Québécois d'ailleurs: Jean-Yves Ballou Tabla, Zorhan Bassong, Zachary Brault-Guillard et James Pantemis.

S’ajoutent à cette liste des joueurs québécois qui évoluent ailleurs dans le monde comme Diyaeddine Abzi, Mohamed Farsi, Sebastian Breza, Charles-Andréas Brym ainsi que l’entraîneur adjoint Jason Di Tulio.

Ils joueront le premier de trois matchs très importants dès 18h00 vendredi contre le Salvador, avant d'affronter Haïti et le Honduras les 22 et 25 mars prochain.

Le Canada se devra de terminer parmi les deux premiers de son groupe afin d’accéder à la demi-finale de ce tournoi de qualification. Les deux équipes qui accéderont à la finale se qualifieront directement pour les Jeux d’été.

Si le Canada arrive à se qualifier pour les Jeux de Tokyo, ce sera la première fois depuis 1984 que le pays participera à au tournoi olympique.

Maintenant l’équipe senior

Chez les plus vieux, l’équipe nationale canadienne senior a aussi du pain sur la planche. Ils entament un long périple qui les mènera, on l’espère, à la Coupe du monde de 2022 au Qatar.

Au sein de la formation, on retrouve entre autres le milieu de terrain du CF Montréal Samuel Piette, ainsi que son coéquipier, le défenseur Kamal Miller, sans oublier le gardien québécois Maxime Crépeau et son coéquipier Lucas Cavallini des Whitecaps de Vancouver. Mais on y retrouve surtout les deux plus grandes vedettes internationales du pays : Alphonso Davies et Jonathan David.

Pour cette qualification du Mondial, le Canada se retrouve dans un groupe qui inclut aussi le Suriname, les Bermudes, les îles Caïmans et Aruba.

Dans le but d’avancer au tour suivant, les hommes de John Herdman doivent terminer premiers de leur groupe.

Le premier match du Canada aura lieu le 25 mars face aux Bermudes, avant d'affronter les îles Caïmans le 28 mars.

Notons que tous ces matchs seront disponibles sur la plateforme web: OneSoccer.ca.