Marcel Dionne | «Si j’avais gagné une coupe Stanley, on me reconnaîtrait davantage»

«La plupart des athlètes qui ont des difficultés, c’est mentalement! La pression… et moi quand on venait à Montréal et que les journalistes me disaient : "Ah toi, tu n’as pas de pression, tu joues à Los Angeles." Eh bien, il ne savait pas ce que c’était eux de voyager et d’être parti trois ou quatre semaines. Je leur avais répondu : «Attendez de voir quand vous ne gagnerez plus de coupes Stanley et que vous verrez combien c’est difficile quand tu ne gagnes pas...»