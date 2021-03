Selon Tony Granato | Montréal devrait être la prochaine destination de Cole Caufield

«Tout le monde sait qu’il peut marquer des buts, mais son implication allait bien au-delà de ça. Il a été un meneur pour notre équipe. Je crois que c’est comme ça que tu évolues comme joueur; quand tu rends les gens autour de toi meilleurs et que tu les amènes à bien jouer. Et il a fait ça dès le premier jour de la saison, alors je suis vraiment heureux de la saison qu’il a connu et de la façon qu’il y est parvenu. Il rendait le travail de l’entraîneur facile!»