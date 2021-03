Le but en prolongation | «On a paniqué un peu» - Dominique Ducharme

« On les avait où l’on voulait. Ça faisait presqu’une minute qu’ils étaient sur la glace. On était en train de commencer à changer (de trios)… Le côté mental, c’est un petit peu de panique une fois que le jeu s’installe. Il fallait juste être un peu plus patient. On a été impatients quand on a repris le contrôle de la rondelle. On l’a perdu… »

Dominé en première période, le Tricolore a été dominant en troisième période. Quels ajustements ont été apportés?