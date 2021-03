Point gagné ou perdu? | «Tu peux voir ça de deux façons» - Brendan Gallagher

Et comment voit-il le long périple de six rencontres qui se termine?

« Six matchs sur la route… On récolte six points sur une possibilité de 12. Ce n’est probablement pas l’idée d’un voyage idéal, mais ce n’est pas un terrible périple non plus. Il va falloir trouver un moyen de remporter ces mini-séries. Coller des séries de victoires... »

Encore une fois, le Canadien a disputé une excellente troisième période, mais il a été dominé au premier engagement.

« Dans les matchs où l’on peine un petit peu, il faut trouver un moyen de jouer plus intelligemment. Simplifier notre façon de faire. Il faut faire les jeux. C’est à ça que ça revient, en fin de compte. »

« Nous avons commis trop de revirements dans notre zone », a renchéri le défenseur Joel Edmundson.

« C'est ce qu'ils aiment faire: forcer des revirements. Après, nous nous sommes ressaisis et nous avons appliqué de la pression. Nous sommes heureux du point acquis, mais nous aurions préféré en avoir deux. »

C'est néanmoins le travail acharné qui a permis d'arracher un point. Phillip Danault a aimé l'effort de l'équipe au troisième tiers.

« J'ai vu une équipe engagée, affamée, a noté Danault. Une équipe qui ne voulait pas accepter la défaite... Qui n'a pas cessé d'y croire. »