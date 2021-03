Dernier match du périple | Jets 2 Canadien 0 (première période)

Le Canadien de Montréal boucle son périple de six matchs dans l’Ouest canadien, ce soir, en affrontant pour une deuxième fois les Jets, à Winnipeg.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme n’a apporté aucun changement à la formation qui a triomphé par 4-2 des Jets, lundi soir. Carey Price dispute donc une troisième rencontre d’affilée devant le filet du Canadien (13-8-7, 33 points).

Connor Hellebucyk est encore une fois le gardien des Jets (17-9-2, 36 points) qui ont trois points d’avance sur le Tricolore au troisième rang de la section Nord.

Les Jets frappent tôt

Cinquante secondes: c'est le temps écoulé avant le premier but du match, celui des Jets, par l'entremise de Blake Wheeler. Du jeu confus en zone défensive est la résultante de ce mauvais départ.

Une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire place le Tricolore en mauvaise posture, mais Price et l'unité défensive tiennent le coup.

Le deuxième but des Jets ressemble pas mal au premier. Une passe peu précise d'Alexander Romanov mène à un revirement et, pour comble de malheur, Xavier Ouellet entre en contact avec Price. But facile pour Kyle Connor.

