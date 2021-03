Gala de boxe dans un hôtel de Québec | «On a voulu démontrer qu’on est capable d’organiser un événement dans les pires conditions»

«Je sais qu’il est en bonne condition physique. Il va y avoir un bon arbitre. Tout sera bien contrôlé. Je suis convaincu que tout va bien se passer. Il faut noter qu’on se retrouve avec un tel combat en raison de la pandémie de COVID-19. On n’a pas le droit d’aller chercher personne à l’extérieur du pays. Qui peut affronter Oscar Rivas au Canada? Sincèrement, je suis extrêmement reconnaissant à l’endroit de Sylveras Louis d’avoir relevé le défi. Ce soir, ce gala est un démo. On est dans une zone rouge à Québec. On a voulu démontrer qu’on est capable de monter un protocole sanitaire solide et d’organiser un événement dans les pires conditions. On voulait donner espoir à nos boxeurs.»