Bilan de mi-saison des Canadiens | Danault satisfait malgré des statistiques offensives modestes

«Récemment, Danault ne joue plus aux côtés de Brendan Gallagher, mais avec Tomas Tatar et Joel Armia, de préciser notre chroniqueur Martin McGuire. Visiblement, on semble vouloir le camper dans un rôle un peu plus défensif.»

Par ailleurs, Danault a commenté l’arrivée de Dominique Ducharme au poste d’entraîneur-chef, durant son commentaire.