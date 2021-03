Talent brut | «Je pense que le plafond de KK est plus haut que celui de Suzuki» - Maxim Lapierre

«J’aime beaucoup assister au développement du nouveau noyau de leadership de l’organisation. Je pense à Josh Anderson, et Alexander Romanov, qui donnent de solides coups d’épaule. J’aime aussi la manière dont Kotkaniemi se comporte sur la glace. On est en train de voir qui va trainer l’équipe au cours des prochaines années. Même si ce n’est pas encore parfait, j’apprécie grandement ce que je vois de la part de KK. Au début de l’année, je ne savais pas trop. Et là, je commence à me demander si dans 2 à 3 ans il ne sera pas un step devant Nick Suzuki. Je pense que le plafond de KK est plus haut que celui de Suzuki.»